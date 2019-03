Journée internationale de la femme, sous le signe de l’innovation 

Cette année, le thème de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars, est « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Il place l’innovation par les femmes et les filles, pour les femmes et les filles, au cœur des efforts pour parvenir à l’égalité entre les sexes.

Pour obtenir l’égalité entre les sexes, il faut des innovations sociales qui profitent à la fois aux femmes et aux hommes, sans laissés-pour-compte. Qu’il s’agisse de planification urbaine axée sur la sécurité communautaire, de plates-formes d’apprentissage en ligne ouvrant les salles de classe aux femmes et aux filles, de garderies de qualité à des prix abordables ou de technologies conçues par les femmes pour surmonter les obstacles persistants qui les freinent, l’innovation peut permettre à la course engagée pour l’égalité des sexes d’arriver à son terme d’ici 2030.

Il faut pour cela d’abord garantir que les besoins et les expériences des femmes soient intégrés aux technologies et aux innovations dès les prémisses de leur développement. Cela signifie aussi qu’il faut mettre au point des solutions intelligentes qui dépassent la simple reconnaissance des écarts entre les sexes, afin de répondre aux besoins des hommes et des femmes de manière équitable. En définitive, le monde aura besoin d’innovations capables de rompre le cours normal des choses sur le plan économique, ce « business as usual », en prêtant attention à la façon dont la technologie est utilisée, par qui et qui y a accès, et en veillant à ce que les femmes et les filles jouent un rôle déterminant dans les secteurs émergents.

Communiqué