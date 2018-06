Journée mondiale de l'environnement : Ford lance son programme « Conservation and Environmental Grants »

Ford Motor Company a annoncé le lancement de la 17ème édition du programme « Conservation and Environmental Grants », coïncidant avec la Journée mondiale de l'environnement. 105 000 $ de subventions seront distribuées aux participants de la région.

La Journée mondiale de l'environnement constitue une journée importante pour la sensibilisation à la protection de l’environnement dans le monde. Depuis sa création en 1974, cette journée est devenue une plateforme globale de sensibilisation du public largement célébrée dans plus de 100 pays. Chaque Journée mondiale de l'environnement est organisée autour d'un thème qui met l'accent sur un problème environnemental particulièrement urgent.

Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'environnement s’articule autour de la problématique de " lutte contre la pollution plastique". À cet effet, Ford crée une catégorie spéciale, dotée d’un prix d’une valeur de 5 000 $, portant sur cette thématique et qui sera rétribué au meilleur projet abordant le fléau du plastique dans notre environnement.

Avec des candidatures acceptées d'Algérie, du Bahrain, d’Égypte, d'Irak, de Jordanie, du Koweït, du Liban, du Maroc, d'Oman, d’Arabie Saoudite, de Tunisie et du Yémen, les projets du programme « Conservation and Environmental Grants » devraient porter sur un des trois domaines principaux : l'éducation environnementale, la protection de l'environnement naturel, et l'ingénierie de conservation, en plus de la catégorie spéciale.

Deux autres catégories recevront un soutien financier pour les projets gagnants :

- Les Meilleurs travaux de recherche : des projets qui démontrent l'utilisation de la recherche pour trouver et mettre en œuvre des solutions à un problème environnemental précis.

- Le Meilleur projet en termes d’engagement communautaire : pour le projet qui démontre le mieux l'engagement communautaire au cours de sa réalisation.

Les personnes ou les organisations ayant des projets en cours, axés sur l'un des principaux domaines d'intérêt et qui souhaitent participer au programme sont invitées à déposer leurs candidatures en téléchargeant le formulaire, et à les envoyer par courrier électronique à FMEGrant@ford.com.

Les candidatures seront reçues à partir du 5 juin et jusqu'au 15 juillet à 19h00 (Heure GMT+1), date de clôture des candidatures. Le vote du jury aura lieu en août. Les lauréats, quant à eux, seront annoncés en septembre de cette année.

"Notre planète fait face à des défis environnementaux croissants tels que la congestion dans les villes, l'augmentation de la population mondiale, et les conséquences du réchauffement climatique… Nous continuerons donc à travailler sans relâche pour maximiser notre efficacité en matière de consommation d’énergie et d’eau et minimiser l'empreinte des déchets et des émissions de nos usines de fabrication et de nos véhicules," a avancé Mark Ovenden, Président de Ford Moyen Orient et Afrique.

"Le programme Ford Conservation and Environmental Grants constitue l’une des nombreuses initiatives dans lesquelles Ford a investit afin de préserver notre environnement pour les générations futures. Dans l'esprit du thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année, le programme comprendra une catégorie spéciale supplémentaire qui recevra une subvention de 5 000 $ pour la lutte contre la pollution plastique."

Pendant des années, Ford a travaillé avec des matériaux renouvelables. En partenariat avec Coca-Cola, Nike et Procter & Gamble, Ford est fier d'être cofondateur de "Plant PET Technology Collaborative (PTC)", un groupe de travail stratégique focalisé sur l'accélération du développement et de l'utilisation de matériaux et fibres plastiques 100% végétaux". Ford est fier également d'avoir été le premier à utiliser le plastique du PlantBottle de Coca-Cola dans l'industrie automobile. C'est ainsi que les tissus des sièges, les garnitures, les tapis et les garnitures du toit de la Ford Focus électrique à batterie de démonstration sont fabriquées de ce matériau.

Le Bioplastic Feedstock Alliance (BFA) du World Wildlife Fund peut également compter sur Ford comme partenaire, pour contribuer davantage au développement responsable des plastiques fabriqués à partir de matières végétales et pour aider à construire un avenir plus durable pour l'industrie des bioplastiques.

Des modèles de réussite

Rien que l'année dernière, les projets gagnants ont aidé à résoudre de réelles problématiques environnementales en Tunisie, au Maroc et en Jordanie.

Au cours de ses 17 ans d'existence, le programme de subventions Ford est devenu l'une des plus grandes initiatives d'entreprise de son genre dans la région, créé afin de responsabiliser les individus et les groupes à but non lucratif qui donnent de leur temps et de leur expertise pour préserver l’environnement de leurs communautés.

Depuis sa création, le programme "Conservation and Environmental Grants" de Ford Motor Company a reçu le soutien de diverses autorités environnementales gouvernementales et non gouvernementales du Moyen-Orient, notamment celui du Fonds mondial pour la nature et le Forum Arabe pour l’environnement et le développement (AFED).

Les lauréats seront sélectionnés par un jury indépendant composé d'universitaires et de dirigeants d'organisations environnementales régionales. Les juges sont des environnementalistes chevronnés ou des académiciens qui ont été soigneusement sélectionnés en prenant en considération la portée géographique, l’âge et la parité entre les sexes. Ils cherchent les initiatives qui font preuve d'une motivation bien définie, d’un engagement à maximiser les ressources disponibles, ainsi que d'une capacité à atteindre les objectifs et à fournir des services et des programmes bien organisés.