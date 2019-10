Depuis son élection à la présidence de la République, Kais Saied fait l’objet d’un grand engouement de la part des Tunisiens, et particulièrement de la part de ses jeunes « fans ». Kais dans un café populaire sirotant son capucin, Kais chez lui à Mnihla saluant ses voisins et amis, Kais recevant dans sa maison des représentants du mouvement Achaab, Kais accomplissant la prière de vendredi au milieu des fidèles…

Son discours d’investiture mercredi 23 octobre devant une plénière exceptionnelle de l’Assemblée des représentants du peuple a été diversement interprété. Mais ce sont, plutôt, ses premiers pas en tant que chef d’Etat qui sont les plus scrutés. Hier, il a reçu successivement les chefs des partis qui ont obtenu le plus grand nombre de sièges au nouveau parlement. Il a commencé par le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi qui devrait être chargé de former le gouvernement, avant de recevoir Nabil Karoui, le président de Qalb Tounes, son adversaire au second tour puis Mohamed Abbou le secrétaire général du Courant démocrate, accompagné de son second Mohamed Hamdi.

Il s’est enfin entretenu avec le chef du gouvernement Youssef Chahed venu lui rendre compte de sa participation au Sommet Russie-Afrique tenu dans la vieille ville russe de Sotchi ainsi que des perspectives prometteuses des relations économiques avec les pays africains et au niveau bilatéral Tunisie-Russie. Toutes ces activités sont filmées et tournées en boucle dans plusieurs pages.

Mais ce qui a retenu le plus l’attention à l’issue de ses rencontres avec les dirigeants des partis politiques c’est son affirmation « de prendre en considération le critère de la compétence dans la formation du nouveau gouvernement et la présentation d’un programme au niveau des aspirations des Tunisiens à l’abri des quotas partisans ».