Le producteur de la caméra cachée « Shalom », Walid Zribi continue à faire la promotion de son produit dans les différents médias à l’affut de ce genre de « buzz ». Pour lui, il s’agit plutôt d’un travail d’investigation pour démasquer els collabos. Il parle de pressions et de menaces exercé plus de pressions exercées par les victimes et les milices des partis pour empêcher la diffusion de sa production.

Après le refus de la chaine Attessiaa de diffuser la caméra cachée « shalom », le producteur a trouvé un accord avec la chaine Tunisna qui diffusera à partir de ce soir à 19h30, le premier épisode d’une série de 22.

Walid Zribi a assuré qu’il n’y aura pas de découpage au montage sinon, les victimes auront le droit de porter plainte.