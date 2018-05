La Club Africain remporte sa 13ème coupe en battant l’Etoile du Sahel 4-1

Le rideau est tombé ce dimanche 13 mai 2018 sur la saison sportive de football 2017-2018, avec la victoire du Club Africain en finale de la coupe de Tunisie 4-1 contre l’Etoile du Sahel, au stade de Radès.

Le Club Africain a remporté la coupe de Tunisie de Football pour la deuxième année consécutive la coupe de Tunisie en battant l’Etoile du sahel par 4-1. C’est le 13ème sacre des rouges et blancs.

Les Clubistes, qui ont surclassé leurs adversaires du jour, ont profité de l'expulsion du défenseur étoilé Kechrida (22') pour mieux contrôler le jeu et prendre l'avantage grâce au capitaine Ben Yahia (37'). En seconde période, une nouvelle erreur de Krir a permis à Sabeur Khalifa de doubler le score (51').

Menés 2 à 0 et en infériorité numérique, les Etoilés ont concédé beaucoup d'espace. Ce qui a permis au CA d'inscrire un nouveau but sur contre-attaque par Gazi Ayadi (65'). Quelques minutes après, les étoilés ont réduit le score par l’intermédiaire du défenseur Rami Bedoui suite à un corner.

Mais au moment où l'ESS jouait le tout pour le tout, Sabeur Khalifa profita d’une erreur défensive pour inscrire le quatrième but clubiste dans les toutes dernières minutes. Et c'ets le capitaine Wissem Yayia qui brandit la coupe que lui a remise le président de la république Béji Caid Essebsi.