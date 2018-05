La colère de l’ambassadeur de France en Tunisie

En allant « rejoindre des amis tunisiens à la cérémonie de lancement des travaux de construction de la future ISET Elife Siliana », l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor s’est arrêté arrêté à Thuburbo Majus, « l’une des plus belles cités antiques de Tunisie ». Là, il a eu une colère parce que, écrit-il sur sa page Facebook, « une heure et quart de Tunis, ce sublime (je pèse mes mots) site n’est visité par quasiment aucun des 8 millions de touristes attendus dans le pays en 2018. L’ignorance est un scandale. Alors que le ministère tunisien des Affaires culturelles et l’Institut national du patrimoine entretiennent au mieux ces chefs d’œuvre, aucun des 800.000 touristes français espérés cette année n’est venu ou ne viendra! D’où ce coup de gueule pour dire à mes compatriotes, toutes affaires cessantes, de venir ici, à Thuburbo Majus, eux qui, dès leur plus jeune âge ont appris à l’école la grandeur de Carthage et de Rome. À quoi sert d’être instruit, curieux du monde, de la beauté, de l’histoire, passionné des grandes civilisations, de l’universel, si on n’est même pas fichu de faire autre chose que de bronzer idiot? Alors oui, tours operators, agences de voyage, responsables touristiques et de l’hôtellerie, journalistes, visiteurs amoureux de la Tunisie, faites sans tarder et très nombreux le chemin de Thuburbo Majus! ».

Pour illustrer son émerveillement devant la beauté du site, l’ambassadeur a publié des photos sur sa page et a mis en ligne une vidéo.

