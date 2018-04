La commission du « Document de Carthage », beaucoup de réunions pour rien

La commission des experts formée par les signataires du « Document de Carthage » devrait se réunir, pour la nième fois, ce jeudi 26 avril 2018 pour parachever le projet de feuille de route sur les priorités de la prochaine étape. Ses réunions se succèdent et les résultats se font encore attendre. Car, elle a achoppé sur certains détails considérés comme importants par l’un des principaux signataires du Document, à savoir l’UGTT. Au cours de l’avant dernière réunion du 18 avril courant, le secrétaire général de l’UGTT a claqué la porte pour protester contre la réticence des présents d’inclure le point concernant l’engagement du gouvernement à appliquer tous les accords signés avec la centrale syndicale.

La réunion de mardi dernier n’a pas, non plus, été fructueuse puisque les représentants de l’UGTT Samir Cheffi et Sami Aouadi ont tenu le même discours que leur patron. Ils ont quitté la réunion pour se concerter avec le secrétaire général de la centrale syndicale mais ils ne sont pas revenus.

Aujourd’hui, les experts vont tenter de parachever cette feuille de route mais, rien n’est acquis d’avance. Au point que les observateurs se demandent si cette commission sert encore à quelque chose après l’annonce du chef du gouvernement des projets de réformes majeures.

Il est à rappeler que la commission se compose de deux représentants des partis de Nidaa Tounes, d’Ennahdha, d’Al-Moubadara, d’Al-Massar, de l’Union patriotique libre et des organisations suivantes : UGTT, UTICA, UTAP et UNFT.