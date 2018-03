La déception du Parti destourien libre après le discours du chef de l’Etat

La présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi, a déclaré que le refus du président Béji Caid Essebsi de changer le régime politique « prouve qu’il est contraint de respecter le compromis avec Ennahdha ».

Ce régime n’a généré que l’échec économique et social et la faillite du pays, a-t-elle estimé, mardi, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la célébration de l’anniversaire de l’indépendance organisé par son parti au Palais des congrès à Tunis.

Abir Moussi considère que la succession des gouvernements depuis 2011 a conduit le pays vers une régression économique et confronté les Tunisiens à des horizons instables, estimant que « le régime politique actuel est contre nature et a nourri la prolifération des lobbies ».

La présidente du PDL a, par ailleurs, indiqué que le parti a déposé, lundi au secrétariat de la présidence de la république une copie de son projet de constitution qu’il vient d’élaborer et qu’il propose comme alternative à la constitution de 2014 adoptée par l’Assemblée Nationale Constituante.

Le parti réclamera l’organisation d’un référendum à propos d’une nouvelle Constitution qui devrait rompre avec le contenu de celle de 2014, a-t-elle dit.

S’agissant de l’éventualité d’une modification de la loi électorale, Moussi a indiqué que cette modification vise à répartir le pouvoir entre les mouvements Ennahdha et Nidaa Tounes et à exclure le reste des acteurs politiques, soulignant l’impératif de changer le régime politique avant le mode de scrutin.

Sur un autre plan, Abir Moussi a violemment critiqué l’Instance Vérité et Dignité, qualifiant sa présidente Sihem Ben Sedrine de « non patriotique » et l’accusant d’adopter des moyens « tordus pour obtenir les documents » nécessaires.

Elle a, par ailleurs, appelé à ne pas adopter le Code des collectivités locales.

