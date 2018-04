La famille d’un « martyr de la révolution » originaire du Kram a obtenu une indemnité de 637 mille dinars comme compensation et un blessé a réussi à voir 200 mille dinars et un logement, a déclaré ce matin, la présidente de l’instance générale des martyrs et des blessés de la révolution, Amel Mastouri. Invitée de l’émission matinale « Yaoum said » de la radio nationale, elle a affirmé que ces indemnités ont été arrêtées par une décision judiciaire et que l’Etat n’a pas interjeté appel.

Mastouri a expliqué que l’instance a servi des indemnités aux familles selon des listes préliminaires fournies par les gouverneurs à la suite du 14 janvier 2011, sans donne de plus amples détails sur la période exacte.

Elle a ajouté que 1.500 membres des familles et des blessés de la révolution ont été recrutés dans la fonction publique. D’autres blessés ont bénéficié du soin de la gratuité de soin y compris à l’étranger ou dans des cliniques privées.

Enregsitrement sonore :

http://www.radionationale.tn/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85...