La fédération générale du pétrole appelle à revenir sur l'augmentation des prix

La fédération générale du pétrole et des produits chimiques a appelé, lundi, le gouvernement à revenir sur sa récente décision d’augmenter les prix des carburants qui, selon elle, aura des répercussions sur le pouvoir d’achat des citoyens.

Par ailleurs, elle a estimé que la décision du gouvernement de supprimer le ministère de l’Energie et des Mines sous couvert de la lutte contre la corruption est “une mesure populiste qui sera une catastrophe pour le secteur”.

“Cette décision est de nature à porter atteinte aux engagements pris avec les partenaires sociaux”, souligne la même source dans un communiqué, ajoutant que cela se répercutera sur l’investissement dans ce secteur.

“Il est hors de question d’utiliser la lutte contre la corruption pour servir des intérêts politiques restreints”, insiste la fédération, soulignant que la justice est la seule autorité compétente qui statue dans les affaires de corruption.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed avait limogé vendredi dernier le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables, Khaled Kaddour et son secrétaire d’Etat, Hachem Hamdi ainsi que des responsables au ministère. Il avait également annoncé la suppression de ce ministère et son rattachement au ministère de l’Industrie.