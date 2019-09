La lettre de Nabil Karoui après l’annonce de son passage au second tour

L'épouse du candidat à la Présidentielle anticipée Nabil Karoui, Salwa Smaoui, a transmis, lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche 15 septembre, une lettre écrite par son mari qui avait obtenu 15,5% des votes selon les estimations de Sigma Conseil, alors qu'il se trouvait derrière les barreaux.

Elle a déclaré à Mosaïque FM que son mari avait considéré que ces estimations représentaient un message très fort pour les personnes qui l'ont bafoué. Et d'ajouter qu'ils les avaient écartées moyennant le nombre des votes et non à travers l'exploitation de la loi pour ses intérêts.

Salwa Smaoui a également appelé le juge d'instruction à se saisir de l'affaire de Nabil Karoui et de le libérer faisant savoir qu'il sera tolérant avec les personnes qui partagent la même vision et les mêmes principes que lui.

« Aujourd'hui, le peuple tunisien a choisi deux candidats pour le second tour de la Présidentielle et j'espère que cette injustice touchera bientôt à une fin », a écrit Karoui dans sa lettre.

Il a remercié sa femme et ses enfants et félicité l’armée nationale et l’institution sécuritaire qui ont assuré le bon déroulement du scrutin.

Il espère être relaxé pour faire sa campagne électorale pour être sur un même pied d’égalité avec son adversaire Kais Saied. Il a finalement appelé les électeurs des autres candidats à le soutenir au second tour.

Vidéo : https://www.mosaiquefm.net/fr/presidentielles/606849/salwa-smaoui-transmet-la-lettre-de-son-epoux-nabil-karoui