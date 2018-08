La météo du vendredi 17 août 2018

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie pour vendredi 17 août 2018, des nuages feront leur apparition et seront progressivement abondants avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud.

-Vent du de secteur Ouest sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud; assez fort à fort de 30 à 50 km/h sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée dans le golfe de Gabes.

-Températures maximales comprises entre 28 et 33 °C sur le nord, le centre et les régions côtières du sud, entre 34 et 39 °C ailleurs et atteignant 42°C sur l'extrême sud.