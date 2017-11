La météo pour mercredi 29 novembre

Les services de l’Institut national de la météo prévoient un temps sera partiellement voilé sur la plupart des régions pour ce mercredi 29 novembre 2017.

Le vent sera de Sud-Ouest fort de 50 à 70 km/h près des côtes Est et modéré à assez fort ailleurs.

La mer sera agitée sur le nord et très agitée sur les côtes Est. Les températures maximales seront comprises généralement entre 19 et 24°C et voisines de 17°C sur les hauteurs Ouest .