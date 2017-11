La nouvelle guerre de Youssef Chahed

Youssef Chahed, a déclaré mardi, devant l’Assemblée de représentants du peuple que son gouvernement lancera une campagne contre la spéculation avec la même fermeté et la même ferveur affichées dans sa guerre contre la corruption.

Le contrôle économique sera quotidien, a ajouté Chahed qui affirme suivre de près ce dossier et que le gouvernement sévira avec fermeté contre les spéculateurs qui mettent en péril le pouvoir d’achat des Tunisiens.

Le gouvernement d’union nationale s’était fixé pour priorité absolue de lutter contre la corruption, une guerre qui a pour objectif de protéger la démocratie naissante et les arrestations qui ont eu lieu et qui auront lieu à l’avenir s’inscrivent, strictement, dans cette démarche a-t-il expliqué.

« Notre guerre cible les corrompus et tous ceux qui cherchent à sous-estimer l’Etat et les Tunisiens (…) nous ne permettons pas son instrumentalisation politique » .

Chahed a salué les efforts fournis par le parlement pour l’adoption, dans une courte période, d’une série de lois de nature à consolider les capacités de l’Etat dans cette guerre.