La réponse de Youssef Chahed à Noureddine Tabboubi

Réagissant aux déclarations du secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi, le chef du gouvernement Youssef Chahed, a déclaré ce mercredi 14 Mars 2018 que son gouvernement «n’est pas un gouvernement de gestion des affaires et la centrale syndicale en est la plus. Il est un gouvernement de réformes fondamentales. La réforme de la fonction publique, des caisses sociales, des entreprises publiques et de la masse salariale. Nous travaillons encore. Aujourd'hui, nous sommes à Sousse pour poser la première pierre du projet de dessalement de l’eau de mer à Sousse. Un projet d’une valeur de 125 MD. Ce projet fournira de l’eau potable à plus de 5 millions de citoyens en comptant sur les nouvelles technologies ».

Le chef du gouvernement a expliqué qu’il y a deux choses : Une reprise économique et les chiffres prouvent ceci. Les craintes résident par contre dans le domaine des finances publiques. Tant que les blocages continuent et surtout face aux réformes que nous menons, il y a des craintes économiques. Ceci risque de toucher à la confiance de nos partenaires et expose la Tunisie aux risques de classements négatifs, a conclu Youssef Chahed.