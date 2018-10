La richesse et le savoir faire de l'agroalimentaire tunisien mise en valeur à Paris

Le salon " sial Paris" a ouvert dimanche 21 octobre 2018 ses portes à Paris avec la participation de 110 pays dont la Tunisie ,qui marque sa présence à ce grand rendez-vous international avec un nombre record d'exposants.

Encadré par le Cepex, Plus de 50 entreprises y exposent durant les cinq jours du salon (du 21 au 25 octobre )une panoplie riche et variée de produits agro-alimentaires constituées notamment de l'huile d'olive,l'huile végétale, des pâtes, des dattes ,des boissons, de la biscuiterie de conserves alimentaires, et de la confiserie ....Cette sélection témoigne du dynamisme et de la créativité des entreprises nationales et contribue à augmenter la perception de la qualité et de la valeur ajoutée des produits tunisiens.

En vue de marquer la présence de la Tunisie dans ce salon biennal qui s'étend cette année sur 250.000m2, le Cepex a mis en place un programme de communication qui est décliné notamment, en compagne d'affichage à l'entrée du salon, une compagne publicitaire dans le site web des organisateurs et une couverture médiatique dans les revues spécialisées.

A Travers cet événement , le centre de promotion des exportations souhaite également renforcer la présence de la Tunisie sur le marché français et européen et établir des contacts professionnels nombreux et prometteurs avec les importateurs et acteurs de la grande distribution.

Une opération d'animation culinaire sera organisée quotidiennement au sein du pavillon tunisien sous forme de "cooking show pour offrir aux visiteurs du salon l'occasion de déguster les saveurs de la Tunisie .

Un programme promotionnel pacifique spécifique Evra également organisée par la "Gica" en partenariat avec le projet Pompât pour la promotion du label harissa certifiée "food qualité label" placée sous le slogan" looks deeper voir plus loin" le salon sial vise à permettre aux professionnels du secteur de mieux appréhender le marché européen et les tendances du secteur de l'alimentation mondiale afin de développer et pérenniser leur compétitivité.