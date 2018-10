La société Transvet enrichie son portefeuille auto avec la marque ZXAUTO

La société Transvet, concessionnaire en Tunisie de la marque automobile Kenbo, a annoncé l’élargissement de son périmètre d’activité commerciale à la marque ZXAUTO.

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée récemment aux Berges du Lac à Tunis, deux pick-up faisant leur entrée sur le marché tunisien ont été dévoilés. Il s’agit du Terralord et du Grand Tiger.

M. Jamel MOKADEM, Directeur Général de la société Transvet, a expliqué que « l’introduction de ces nouveaux pick-up a pour objectif de répondre à une demande du marché sur ce segment précis, ajoutant qu’il s’agit de modèles qui se caractérisent non seulement pas leur robustesse mais également par leur compétitivité en termes de prix, atout particulièrement significatif dans le contexte actuel du glissement du dinar ».

Le Grand Tiger est un pick-up 4X4 double-cabine doté d’un moteur 4 cylindres turbo diesel Isuzu reposant sur la technologie Toyota de 2498 cm3 (4 cylindres turbo). Ses performances sont telles que la consommation de carburant en cycle mixte n’est que de 6,5 litres/100 km.

Autre caractéristique du Grand Tiger, son châssis développé de sorte à offrir une stabilité à toutes épreuves sur tous types de terrains et en pleine charge.

Le second modèle à être lancé est le Terralord. Il s’agit également d’un pick-up haut de gamme 4x4 double cabine équipé d’un moteur de la marque Isuzu avec une cylindrée de 2,5L. Doté d’une boîte manuelle 6 rapports, le véhicule est particulièrement bien équipé avec, par exemple, un écran tactile 8 pouces avec affichage panoramique 360° sur le tableau de bord, radars de stationnement avant et arrière, rétroviseur avec éclairage, etc.

Les véhicules ZXAUTO s’appuient sur un savoir-faire historique de 68 ans de la marque dans le domaine de la fabrication des pick-up, mais également d’une expérience de 26 ans en matière d’export sur différents marchés internationaux hors de Chine.

ZXAUTO s’appuiera également sur son expérience commerciale déjà acquise et affirmée par la marque Kenbo qui a enregistré un succès retentissant depuis son introduction sur le marché de l’automobile en Tunisie fin 2016. Plus encore, l’entreprise vient de s’installer dans ses nouveaux locaux à Ben Arous en plein quartier industriel où elle s’est dotée d’un showroom public. La direction de la Transvet souligne qu’elle est également désormais le représentant de la marque de camions légers T-King et qu’elle travaille actuellement sur un projet industriel conséquent en phase de concrétisation finale et dont les contours seront annoncés très prochainement.