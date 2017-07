La Tunisie appelée à cesser tout soutien aux résolutions anti-israéliennes !

Le site de la commission des affaires étrangères du sénat américain a publié le texte intégral de la résolution présentée par les sénateurs américains Ben Cardin (D-Md.), Membre du Comité sénatorial des relations extérieures du Sénat et Marco Rubio (R-Fla.), Membre de la Commission des affaires étrangères du Sénat, pour soutenir la Tunisie. La résolution comprend 11 points. Mais c’est le point 10 qui attire le plus l’attention. En effet, les sénateurs américains exhortent « vivement le gouvernement de la République tunisienne à cesser son soutien à toutes les résolutions et autres mesures qui discriminent ou visent autrement Israël dans l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et d'autres organisations des Nations Unies ».

En échange, ils vont œuvrer à garder intact le volume de l’aide américaine à la Tunisie.

Voici par ailleurs, le texte intégral de la résolution traduit en français.

La commission des affaires étrangères du sénat :

Souhaite la bienvenue au Premier ministre Chahed lors de sa première visite officielle aux États-Unis; Félicite les dirigeants politiques de la République tunisienne de leur volonté de compromettre et de travailler ensemble dans l'intérêt national et de former un gouvernement d'union nationale; Réaffirme l'engagement du Gouvernement des États-Unis envers la République tunisienne, y compris un engagement à fournir des niveaux d'assistance appropriés, à l'appui de la transition en cours de la République tunisienne vers une démocratie inclusive, prospère et sûre; Condamne tous les actes de terrorisme et exprime ses condoléances aux familles des victimes du terrorisme et au peuple et au gouvernement de la République tunisienne. Félicite le peuple et le Gouvernement de la République tunisienne pour leur résilience face aux attaques terroristes et leur engagement durable envers une République tunisienne libre, démocratique et pacifique; Encourage le Premier ministre Chahed et le parlement de la République tunisienne à travailler ensemble pour accélérer les réformes économiques et les mesures de lutte contre la corruption; Attend avec impatience la mise en œuvre continue de la constitution de la République tunisienne de 2014, y compris les nouvelles protections des libertés civiques; Demande instamment aux autorités de la République tunisienne de continuer à faire tout leur possible pour empêcher la poursuite des flux de «combattants étrangers» djihadistes tunisiens en Syrie et en Irak; Invite les voisins et les partenaires de la République tunisienne à travailler de concert avec le Gouvernement de la République tunisienne pour lutter contre les menaces terroristes, sécuriser les frontières et soutenir la transition démocratique de la République tunisienne; Exhorte vivement le gouvernement de la République tunisienne à cesser son soutien à toutes les résolutions et autres mesures qui discriminent ou visent autrement Israël dans l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et d'autres organisations des Nations Unies; Réaffirme l'amitié historique et continue entre les peuples des États-Unis et le peuple de la République tunisienne.

https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/cardin-rubio-introd...