La Tunisie à la traine dans le haut débit internet

Le site britannique cable.co a publié des statistiques des pays où le haut débit internet est le plus fort. Cela brosse un tableau intéressant, avec la majorité des pays les plus rapides regroupés autour de l’Europe et la plupart des pays les plus lents du continent africain.

Sur les 207 pays mesurés, la vitesse moyenne de téléchargement, le temps nécessaire pour télécharger un film HD de 5 Go avec cette vitesse moyenne, la vitesse moyenne de téléchargement mesurée au cours des 12 mois précédents, et combien de pays - le cas échéant - le pays a gagné ou perdu au rang mondial de vitesse.

L’économie de Taiwan (la plus rapide de cette année), par exemple, repose fortement sur l’infrastructure numérique, alors que le pays lui-même occupe un espace relativement restreint par rapport à beaucoup d’autres. Il existe une nécessité économique, associée à la facilité relative de fournir des connexions à haut débit sur une zone plus petite. La vitesse est de 85MB/ seconde, soit huit minutes seulement pour télécharger un film HD de 5 Go

La Tunisie est classée à la 114ème place cette année alors qu’elle était 112ème l’année dernière, avec un temps de téléchargement très lent soit 4,64 MB par seconde soit deux heures 27 minutes pour un film HD de 5 Go. Elle devance l’Algérie(182), l’Egypte(173) et la Libye(166). Mais elle arrive derrière le Maroc(100), l’Arabie saoudite(103) et les Emirats Arabes Unis classés premier pays arabe à la 67ème place mondiale.