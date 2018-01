La Tunisie n’a pas été retirée de la liste des pays musulmans

L’information s’est propagée sur les réseaux sociaux : l’université religieuse égyptienne Al-Azhar allait retirer la Tunisie de la liste des pays musulmans à cause de la suppression de la dot par les autorités tunisiennes.

Selon ces informations, l’institution religieuse égyptienne doute que la Tunisie, avec sa politique enthousiaste pour l’égalité homme-femme, soit encore musulmane, notamment après l’annonce de l’égalité dans l’héritage, l’annulation de la circulaire relative à l’interdiction de la Tunisienne avec un non musulman et enfin la possibilité de la suppression de la dot.

Or, il s’est avéré que cette information est dénuée de de tout fondement. Dans un communiqué rendu public, al-Azhar a démenti cette information assurant qu’il n’existe « aucune liste de ce genre ». « Al-Azhar n’a publié aucun commentaire ni déclaration concernant la Tunisie ».

Il a appelé les médias à vérifier la véracité des informations et à s’informer sur les activités d’al-Azhar.