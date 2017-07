Il fera chaud ce dimanche 9 juillet. Selon les prévisions météorologiques de l’Institut National de la Météorologie (INM), le temps sera peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Le vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h. Mer peu agitée. Températures maximales évoluant entre 32 et 36°C sur les régions côtières Est et entre 37 et 42°C ailleurs avec coups locaux de sirocco.