La version officielle des affrontements au Kram Ouest

Intervenant sur les ondes de mosaïque FM, ce jeudi 14 décembre 2017, le porte-parole du ministère de l’intérieur Khalifa Chibani a donné la version officielle des affrontements qui ont eu lieu dans la soirée de mercredi 13 décembres au Kram Ouest. Lors du match amical qui s’est déroulé à huis clos, mardi 12 décembre, entre le CA et l’équipe locale, a-t-il dit, trois individus, en état d’ivresse, se sont présentés devant la porte du stade pour tenter d’entrer afin de suivre la rencontre. Mais ils ont été empêchés par les forces de l’ordre. S’ensuivent alors des escarmouches qui ont dégénéré en échanges de violence avec les policiers.

Le lendemain, mercredi, à partir de 20h00, plusieurs individus se sont rassemblés pour protester contre l’agression d’un des leurs par les agents de sécurité et l’interpellation des trois individus. Ils ont bloqué la route au niveau de la rue du 5 décembre et lancé des pierres sur les agents de la Sûreté avant d’attaquer le poste de police et d’incendier quatre voitures. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour riposter aux jets de pierre et pour disperser les manifestants.

Selon Chibani, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête. Aussi bien le chef de poste de police que la personne agressée qui ont tous les deux présenté un certificat médical, ont été entendus par la police judicaire et laissés en liberté.

Le calme régnait, jeudi matin, au Kram-Ouest (banlieue nord de Tunis) après des affrontements nocturnes entre manifestants et forces de l’ordre qui se sont poursuivis jusqu’à minuit.