L’AFD, 25 ans au service du développement en Tunisie

L’Agence Française de Développement (AFD) est le principal outil de la France pour le financement du développement à l’international. Elle agit depuis soixante-quinze ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. En 2016, elle a engagé près de 10 milliards d’euros sur tous les continents. L’AFD et sa filiale Proparco, dédiée au secteur privé, sont présentes en Tunisie depuis 1992. En 25 ans, le Groupe AFD a déployé une large palette d’outils financiers (subventions, prêts, garanties, participations), et d’assistance technique en faveur des acteurs publics, privés et associatifs du pays. Elle a construit un vaste réseau de partenariats avec l’État, les élus, les organisations professionnelles et la société civile. Elle s’est également investie dans la

production intellectuelle (études, expertises…) et les actions de communication sur nombre de thématiques en rapport avec le développement.

Souhaitant répondre aux besoins et demandes de ses partenaires, cette coopération dense, qui n’a cessé de se renouveler, a permis d’accompagner les principales réformes et les grands chantiers institutionnels, ainsi que les politiques d’investissement de la Tunisie, pour soutenir son développement social et économique.

Le Groupe AFD contribue à améliorer les conditions de vie des Tunisiens en matière d’accès aux biens et services essentiels, de formation, d’emploi et de revenus ou encore de préservation de l’environnement et de changement climatique. Depuis 2011, le soutien à la politique de rééquilibrage régional et à la jeunesse sont placés au coeur de ses priorités.

Aujourd’hui, le Groupe AFD finance et appuie des projets structurants dans de nombreux domaines :

L’agriculture et le développement des territoires: l’AFD finance des projets innovants pour une agriculture plus forte préservant les milieux et les territoires et assurant de meilleures conditions de vie pour les producteurs. Ces soutiens prennent forme à travers les projets de développement rural intégré, d’appui à l’irrigation et à la préservation des sols, de soutien à l’investissement des exploitations et plus récemment d’adaptation au changement climatique.

L’accès à l’eau et à l’assainissement : l’AFD est le partenaire historique de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) et de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) permettant à des millions de Tunisiens d’avoir un meilleur accès aux services de base d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

La microfinance : de l’appui à l’élaboration d’un cadre réglementaire au bénéfice de l’État au soutien financier et technique des institutions (subventions, lignes de crédit, participations…), l’AFD et Proparco se sont attachés à promouvoir le développement remarquable de la microfinance en Tunisie.

Le secteur privé : à travers ses partenariats avec les banques (lignes de crédit, garanties, participations…), les fonds d’investissement et les fonds de garantie, l’AFD et Proparco soutiennent une politique de modernisation du secteur privé, en particulier en faveur des PME et des investissements innovants (start up, clusters…), créatrice d’emplois et génératrice de croissance économique durable.

La formation professionnelle : Près du quart des centres de formation professionnelle du pays ont été créés ou réhabilités depuis 25 ans avec des financements de l’AFD, qui s’attache aujourd’hui à accompagner la montée en gamme globale du dispositif en y intégrant mieux l’ensemble des acteurs (syndicats, entreprises).

Le développement urbain et la décentralisation : plus de 3 millions de Tunisiens vivent dans des quartiers réhabilités par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), dont l’AFD est le principal financeur depuis 1992 avec plus d’un demi-milliard de dinars. Par ses soutiens répétés à la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL), l’Agence a également rendu possible des investissements (voiries, marchés) dans l’ensemble des

communes de Tunisie.

Les transports urbains : l’AFD est l’un des financeurs du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) du Grand Tunis et de plusieurs autres projets d’infrastructure d’envergure, dont la réhabilitation de la ligne du TGM et l’extension du métro.

L’efficacité énergétique et l’environnement : depuis 10 ans, l’AFD a mis en place des lignes de crédit bancaire pour financer les projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique des entreprises tunisiennes ; le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, opéré par l’AFD, soutient par ailleurs la gestion des écosystèmes sensibles.

Communiqué