L’ambassadeur de France se réjouit du retrait de la Tunisie de la liste noire

Dans un statut publié sur sa page Facebook, l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor se réjouit du retrait de la Tunisie de la lsiet noire des paradis fiscaux.

En lisant l’entretien de Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et à la fiscalité publié dans le journal La Presse de ce mardi 23 janvier 2018, il a écrit qu’il « arrive aux journaux d’annoncer de bonnes nouvelles ! ». « Ce matin, dans un entretien au journal La Presse, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et à la fiscalité, est sans ambiguïté concernant l’issue heureuse de la réunion qui se tient en ce moment même à Bruxelles et qui traite de la question des paradis fiscaux: « Les États membres vont prendre aujourd’hui la décision de sortir la Tunisie de la liste noire pour la placer dans la liste grise avec une cinquantaine d’autres pays tiers. Je me réjouis de cette issue rapide, car la Tunisie n’avait clairement pas sa place parmi les paradis fiscaux ».