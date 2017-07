Lancement des rencontres Africa 2017

Une conférence de presse sera donnée, jeudi 6 juillet, à 11h30 à la maison de l’exportateur – CEPEX, centre urbain nord, pour le lancement officiel des Rencontres Africa 2017. Animée conjointement par Zied Ladhari, Ministre du commerce et de l’industrie et Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie, cet événement inédit en Tunisie, représente la plus importante manifestation économique sur l’Afrique est co-organisée par la France et la Tunisie. 300 entreprises tunisiennes, 200 entreprises africaines et 200 entreprises françaises seront sélectionnées selon leur projet pour participer à cet événement majeur. Organisée sous le haut patronage du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le Ministère français de l’Économie, en collaboration avec tous les acteurs économiques français à l’international et d’un grand nombre de partenaires, la manifestation a reçu le soutien et le parrainage de la Présidence tunisienne du Gouvernement. Véritable manifestation d’affaires, elle arrive comme un soutien tangible pour le redressement économique Tunisien et elle fédère largement autour d’elles tous les acteurs économiques et de nombreux ministères. Forte du succès des Rencontres Africa 2016 à Paris, une édition se tiendra sur le continent africain en 2017, dans l’esprit de réciprocité qui animait les participants de la 1ère édition ! La manifestation se tiendra désormais en alternance entre la France et l’Afrique. Véritable co-production entre la France et les pays africains qui en ont fait la demande, les prochaines « Rencontres Africa » se dérouleront en octobre 2017 avec un point de départ : Abidjan, puis deux destinations au choix la Tunisie, et le Kenya.

Organisées sous le haut patronage du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le Ministère français de l’Économie, en collaboration avec tous les acteurs économiques français à l’international et d’un grand nombre de partenaires, la manifestation est également parrainé localement par la Présidence tunisienne du Gouvernement, le Ministère des Affaires Étrangères, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Tunis, la FIPA, l’UTICA, le CEPEX, TABC et CONNECT, pour garantir une opération de rendez-vous d’affaires.

Pour animer cette manifestation, plus de 15 conférences et colloques seront organisés autour de 7 thématiques sectorielles majeures. Sont attendus des experts locaux du plus haut niveau, favorisant un dialogue de grande qualité entre les acteurs français et africains. Comme en 2016, le cœur de cette seconde édition des Rencontres Africa sera constitué des milliers de rendez-vous d’affaires opérationnels qui seront organisés entre l’ensemble des entreprises participantes.

