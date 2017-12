Lancement du Programme Swiss Import Promotion en Tunisie

L’Ambassadeur de Suisse en Tunisie et le Ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale ont signé, ce mardi 19 décembre 2017, une convention portant sur le Swiss Import Promotion Programme (SIPPO). Financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), le SIPPO facilite les importations en provenance de pays en transition tels que la Tunisie sur les marchés suisse et européens. Doté d’un montant de près de 4 millions de dinars et mis en œuvre par la fondation Swisscontact, le programme SIPPO en Tunisie va aider les exportateurs à accéder à de nouveaux marchés.

Une première phase du Programme SIPPO en Tunisie couvre la période 2017-20 avec un budget de plus de 1,5 millions de francs suisses (près de 4 millions de dinars). En cas de succès, elle pourra être suivie de deux phases ultérieures de même durée. Trois secteurs économiques seront couverts: les produits de la pêche à haute valeur ajoutée, les aliments transformés et les ingrédients naturels.

L'accès aux nouveaux marchés sera assuré par le biais du renforcement des compétences des institutions d’appui au commerce, de sorte à mieux relier les entreprises tunisiennes exportatrices aux importateurs en Suisse, en Europe et dans d'autres marchés-cibles importants. Les institutions d’appui soutenues par le Programme SIPPO dans sa première phase sont : le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (CCIT), l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), le Groupement des Industries de Conserves Alimentaires GICA et le Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche (GIPP).

« Nous voulons, au travers du Programme SIPPO, faciliter l’accès à des services d’exportation de qualité pour les entreprises tunisiennes » a précisé l’Ambassadeur Rita Adam lors de la Conférence de presse. « Il s’agit de favoriser le réseautage et la mise en relation commerciale, mais également d’offrir des formations utiles en matière de promotion des exportations, de développer l’utilisation d’informations en temps réel des tendances des marchés et d’analyses des environnements concurrentiels. »

Doté d’un montant de 19,4 millions de francs suisses (près de 50 millions de dinars), le Programme SIPPO est mis en œuvre dans 11 pays par Swisscontact, fondation indépendante proche du secteur privé spécialisée dans la coopération internationale.