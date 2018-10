Lancement officiel du projet « Développement urbain intégré de Sousse »

La ville de Sousse, troisième ville de Tunisie en terme de taille et de population, lance aujourd’hui officiellement le projet « Développement urbain intégré de Sousse ». Ce projet sera mis en œuvre par la Municipalité de Sousse, en partenariat avec le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement et avec l’appui de la Confédération Suisse.

Ce projet innovant en matière de développement urbain intégré est basé sur une approche globale et sur une vision interdisciplinaire. Il vise à améliorer les capacités techniques et organisationnelles de la municipalité, sa capacité de gestion et de planification des différentes ressources, notamment financières et énergétiques. Impliquant tous les services de la municipalité, sa mise en œuvre doit permettre d’améliorer l’environnement général de la ville de Sousse et de son agglomération, la qualité de ses services et par là-même la vie de ses citoyens.

Au cours de la première phase du projet, études et plans directeurs actuellement en vigueur dans les domaines de l’aménagement, du transport et des énergies seront revus et mis à jour. Il est également prévu de mettre en œuvre des mesures concrètes, visibles et à effet rapide, telles que l’augmentation de l’utilisation des transports publics urbains et des moyens de déplacements doux. Une réduction significative de la consommation d’énergie d’origine fossile dans la ville, ainsi qu’une optimisation certains services publics, comme la collecte des déchets ménagers. Parallèlement, un plan d’investissement de projets de grande envergure sera également élaboré dans une optique à long terme.

Le projet « Développement urbain intégré de Sousse » est un projet pilote. Il s’étend sur une durée de trois ans et est financé à hauteur d’environ six millions de dinars par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche de la Confédération Suisse.