L’Association des Anciens du Lycée el Wafa est née..

Le Pôle Technologique el Ghazela a accueilli , dans la soirée du Samedi 10 Février 2018 , la première réunion des Anciens du Lycée el Wafaa de la cité el Ghazala ( Ariana) en présence de plusieurs des anciens professeurs et cadres administratifs qui sont venus soutenir leurs élèves dans l’initiative qu’ils ont lancée.

Dans son allocution d'ouverture, l’instigateur de l'initiative M. Bassem Jmal a expliqué que l'objectif primaire de cet événement est le rassemblement des anciens du lycée, toutes générations et filières confondues, avec l’ambition de créer un réseau professionnel entre eux ,et de consolider le principe de coopération et d'échange d'expériences entre les anciens diplômés du lycée qui travaillent dans divers domaines professionnels à l’intérieur et à l’extérieur du pays. M. Jmal a ajouté, que les membres du réseau sont prêts et engagés à mettre leurs expériences et leurs relations à la disposition de l'établissement selon les besoins et les priorités exprimés par les parties prenantes .

La réunion a rassemblé plus de 250 anciens élèves du lycée qui sont venus manifester leur intérêt d’adhérer au projet de création du réseau Wafa Alumni. Parmi les présents : des médecins, des avocats, des ingénieurs, des journalistes, des spécialistes en communication et TIC, des chefs d’entreprises, des experts comptables , des consultants et des hauts cadres dans des institutions publiques et privées.

Dans ce contexte Dr. Mariem Trigui Laamar, membre fondateur de l’association , a souligné, pour sa part, que la mise en oeuvre des projets destinés au lycée sera effectuée en coordination et concertation étroite avec la direction de l'établissement et avec toutes les parties et autorités concernées.

Wafa Alumni se veut l’un des plus grands réseaux des anciens d’élèves , et ses membres s'efforceront de contribuer autant que possible à changer les conditions de travail au sein de l'établissement. Zubeir Ben Saleh, un des membres fondateurs de l'association résidant en Allemagne, a déclaré que l’association veille à avoir un plan d’actions et des objectifs clairs qui sont prédéfinis en amont .