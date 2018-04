L'Atelier by IFM met à l'honneur les jeunes talents de l’artisanat tunisien

A l’occasion de la première édition de l’Atelier by IFM, un Concept Store Muséal, personnalités politiques, animateurs de télévision et de radio, acteurs et actrices, stylistes, influenceurs, se sont donnés rendez-vous vendredi 20 avril dernier au Musée du Bardo pour découvrir les jeunes talents tunisiens qui exposaient dans la salle de conférence du Musée, et ce, durant tout ce weekend.

Un évènement organisé par IFM, en prolongation de leur rubrique centrale, l’Atelier, dans laquelle de nouveaux créateurs tunisiens sont régulièrement invités pour faire connaître leurs produits et leurs œuvres.

Khawla Khalsi et Salah Barka voulaient honorer le talent tunisien

Les créateurs de la rubrique, Khawla Khalsi et Salah Barka, ont alors l’idée d’organiser une exposition sous forme de concept store muséal, et un défilé en l’honneur de tous ces artistes qui les avaient émus de par leur originalité et le raffinement de leurs créations, que ce soit le linge de maison, les accessoires, la mode en prêt à porter ou en couture, la décoration, la bijouterie, les bougies, la maroquinerie…

« Nous avons voulu convier les Tunisiens à un voyage cent pour cent bon goût et bonne humeur, ponctué par des escales culinaires et culturelles, des tendances fashion et déco, des astuces beauté… Nous avons choisi le Musée du Bardo pour donner encore plus de solennel et de « tunisianité » à cette première manifestation que la direction d’IFM a portée avec nous » déclarait Khawla Khalsi.

Une magnifique occasion pour ces trente jeunes créateurs, ces samedi 21 et dimanche 22 avril, de se faire connaître du grand public dans un lieu mythique, le Musée du Bardo, élément incontournable du patrimoine culturel de la Tunisie.

Un défilé de mode particulièrement apprécié par les spectateurs

Pas moins de quinze stylistes participaient au Défilé de Mode en présence d’une centaine de spectateurs VIP parmi lesquels on remarquait Samir Majoul, Président de l’UTICA, Leila Bekhiria Jaber, Présidente de la Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprise, Mohamed Chaabouni, Président Directeur Général de Shell Tunisie.

Des collections qui s’inspiraient des civilisations qui ont marqué la Tunisie, présentées sur un catwalk insolite en plein cœur du Musée du Bardo. L’incontournable Salah Barka (également Directeur Artistique de l’évènement) ouvrait le défilé, suivi par des jeunes stylistes tels que Mayam, Amine Hajri, Jihene Sellem, Essamra, Déesse Couture pour ne citer qu’eux.

Le chanteur Hassen Doss et l’historien Abdessatar Amamou animaient avec bonheur les intermèdes du défilé.

« Je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont vraiment aidé à faire de ce premier Atelier un véritable succès : le Musée du Bardo et ses collaborateurs, Erich Alauzen et son équipe de Stratégies Conseil Tunis pour nous avoir soutenu pour les relations presse et durant l’évènement, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion de la Culture, Philippe Xerri pour l’aménagement de l’espace d’exposition, PSL pour le son et la lumière, les Assurances Carte Vie et Fatales. » concluait Sofiene Boussetta, Directeur Général Adjoint d’IFM.

La seconde édition est déjà annoncée avant la fin 2018 tellement le succès de cette première a été probant…