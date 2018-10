Le calme est revenu à Sidi Hassine Séjoumi après les incidents de mercredi

Le calme est revenu dans la soirée de mercredi 24 octobre 2018 dans la localité de Sidi Hassine Séjoumi, située à l'ouest de la capitale, après des escarmouches entre jeunes et forces de l'ordre, a déclaré le porte-parole du ministère de l'intérieur Soufien Azag à l'agence TAP.

« La situation est en observation par les unités de sécurité qui ont reçu des renforts après des actes de pillage commis par un groupe de délinquants qui ont profité de l'incident de la mort mardi du jeune Aymen Othamni âgé de 19 ans », a-t-il ajouté.

Il a, d'autre part, rendu hommage à la famille du jeune défunt qui a appelé les voisins et les jeunes de la localité à faire preuve de retenue et pour avoir pris « la décision honorable » de poursuivre en justice les responsables de la mort de leur fils.

Des incidents ont éclaté mercredi après-midi entre des jeunes et des forces de l'ordre dans la cité 20 Mars de Séjoumi après les funérailles du jeune Aymen Othmani qui a succombé à des blessures par balles mardi lors d'une descente d'une patrouille des douanes dans un entrepôt de marchandises de contrebande.

La tension est montée d'un cran dans la localité et l'itinéraire du cortège funèbre vers la cimetière a été émaillé d'incidents avec la fermeture de la route à coup de jets de pierres et de pneus incendiés alors que le poste de police de Attar au Séjoumi a été la cible de jet de pierres.