Le cercle Kheireddine soutient la Colibe

Dans un communiqué rendu publié à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de la fête de la femme tunisienne, les membres du Bureau directeur et du Conseil d’orientation stratégique de l’association «Le Cercle Kheireddine» saluent les efforts méritoires des membres de la «Commission des libertés individuelles et de l’égalité» et soulignent le sérieux des analyses et des propositions consignées dans le Rapport de cette Commission, remis le 8 juin 2018 au président de la République, Béji Caïd Essebsi, afin qu’il s’en inspire et prenne les initiatives législatives idoines assurant à la fois :

la cohérence de la législation nationale en vigueur avec les dispositions de la Constitution et des accords internationaux adoptés par la Tunisie, notamment en ce qui concerne les libertés individuelles, l’égalité et plus généralement le dispositif universel des droits de l’Homme,

la consolidation de la démocratie naissante et le progrès sociétal en Tunisie,

la participation accrue de la femme tunisienne à l’effort de développement économique, social, culturel et politique du pays.

En outre, Le Cercle Kheireddine exprime clairement sa solidarité avec les composantes de la société civile pour dénoncer fermement les campagnes de désinformation, de dénigrement voire d’incitation à la violence et d’appel au meurtre, campagnes orchestrées en toute impunité depuis quelques mois à l’encontre des membres de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité.

L’association appelle toutes les autorités concernées à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à ces comportements dangereux et préjudiciables à la cohésion sociale, dans le respect de la loi et de l’indépendance de la justice.

Par ailleurs, l’association invite tou(te)s ses membres, adhérent(e)s, ami(e)s et sympathisant(e)s à participer en grand nombre à la manifestation organisée par des collectifs d’associations et d’organisations de la société civile à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de la fête de la femme tunisienne, manifestation prévue ce lundi 13 août 2018 à 18 heures à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis.