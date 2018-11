Le chef de l'Etat à la Conférence internationale sur la Libye

Le président de la République Béji Caïd Essebsi participera les 12 et 13 novembre à la Conférence internationale sur la Libye qui aura lieu à Palerme en Italie, à l’invitation du chef du gouvernement italien Giuseppe Conti.

Prendront part à ce congrès qui se tient sous le parrainage des Nations Unies, les représentants des pays concernés par la crise libyenne, les principales institutions libyennes, la Ligue des Etats arabes, l’Union africaine et l’Union européenne.

Selon un communiqué de la présidence de la République, ce congrès vise à activer le processus de négociation engagé entre les parties libyennes afin de parvenir à un règlement politique global et urgent qui garantit aux Libyens leur unité nationale et leur permet de concentrer les efforts sur les institutions permanentes et de réaliser la sécurité, la stabilité et la mise en œuvre d’un plan de développement dans l'intérêt de la Libye et des pays de la région.