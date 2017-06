Le chef de l'Etat reçoit la secrétaire générale de l'OIF

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, jeudi, au palais de Carthage, la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean.

A l'issue de l'entretien, la secrétaire générale de la Francophonie a affirmé la détermination de l'Organisation à renforcer la coopération avec la Tunisie dans plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle et l'insertion des jeunes dans le domaine des affaires.

"La Francophonie vient à la Tunisie pour s'associer à tous les efforts qui sont liés à la formation professionnelle et l'éducation dans les deux langues, arabe et française, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, la création d'emploi et soutenir l'entrepreneuriat", a-t-elle déclaré.

Michaëlle Jean a indiqué que sa visite vise à "rappeler le lien très fort entre la Tunisie et la Francophonie et faire part de la confiance et l'attention portée par la Francophonie aux aspirations de la Tunisie au renforcement de l'Etat de droit dans ce pays".

Elle a, par ailleurs, salué la révolution tunisienne, grâce à laquelle une "Constitution exemplaire" a été adoptée, ainsi que la capacité de résistance de la Tunisie face à toutes les forces de déstabilisation et de destruction auxquelles elle fait face.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Béji Caïd Essebsi a souligné l'engagement de la Tunisie à poursuivre le processus d'instauration de la démocratie, affirmant l'aspiration de la Tunisie à davantage de soutien de la part de ses partenaires, pays et organisations.

L'espace de la Francophonie offre des opportunités pour renforcer davantage la coopération et l'échange entre les pays adhérents, a-t-il dit, estimant que la coopération entre la Tunisie et l'OIF sera renforcée durant la prochaine étape, en préparation du sommet de l'Organisation que la Tunisie abritera en 2020, et qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'OIF.