Le chef de l’Etat reçoit le chef du gouvernement : la crise de l'enseignement secondaire au menu

La situation générale du pays, la crise de l'enseignement secondaire et les derniers préparatifs pour faire réussir les prochaines élections municipales ont été au centre, jeudi, au Palais de Carthage, d'une rencontre entre le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

L'entretien a aussi permis de passer en revue les mesures gouvernementales à prendre pour garantir l'approvisionnement des marchés en produits de base pendant le mois de Ramadan, le contrôle des prix et des circuits de distribution et la lutte contre la spéculation et la contrebande, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

La Tunisie se prépare pour les élections municipales prévues le 6 mai prochain dont la campagne avait démarré le 14 avril au milieu d'une crise observée dans le secteur de l'enseignement secondaire et d'un arrêt des cours des enseignants depuis le 17 avril.