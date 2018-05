Le Chef de l'Etat reçoit les participants aux congrès arabe et maghrébin de médecine militaire

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le Général de division, le médecin Roger Van Hoof, Secrétaire général du Comité International de Médecine Militaire, le Général médecin Mouin Habchana, président du Groupe de travail arabe et le Général médecin Ben Jalloul Abdelkader, président du Groupe Maghrébin.

La délégation reçue par le président de la République participe aux deux congrès arabe et maghrébin de médecine militaire, organisés à Hammamet du 3 au 5 mai, sous le patronage du président de la République, chef suprême des forces armées.

Lors de la rencontre, qui s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, le chef de l'Etat a souligné l'intérêt que porte la Tunisie à la coopération régionale et internationale depuis son adhésion, en 1959, au Comité International de Médecine Militaire à travers l'organisation de plusieurs manifestations scientifiques internationales pour échanger les expériences et les expertises en matière de médecine militaire.

Béji Caïd Essebsi s'est, dans ce contexte, félicité des importantes avancées réalisées en Tunisie dans ce domaine, indique un communiqué de la présidence de la République.

Près de 450 participants (médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires et des cadres paramédicaux) parmi les militaires et les civils participent à ces congrès arabe et maghrébin de médecine militaire.

Ces participants viennent de Tunisie et de 18 pays frères et amis dont l'Algérie, le Maroc, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la France, la Belgique et la Turquie.