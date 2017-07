Le chef de l'Etat reçoit une délégation de Nidaa Tounes

Le président de la république Béji CaId Essebsi a reçu ce mardi 18 juillet, une délégation de Nidaa Tounes, conduite par son fils Hafedh, le directeur exécutif du parti.

Selon un communiqué rendu public par la présidence, l’entretien a porté sur la situation générale du pays et l’obligation de soutenir les mécanismes de l’action gouvernementale pour concrétiser l’essor économique et assurer la stabilité sociale. Le président, a, à cette occasion appelé les partis politiques à être plus prêts de citoyens et à l’écoute des leurs doléances et aspirations.

La délégation a exposé au président les préparatifs du parti dans le cadre de l'organisation de son congrès électif.

Il est à noter que la délégation est composée des mêmes dirigeants qui ont rencontré le chef de l’Etat. Il s’agit, outre Hafedh Caid Essebsi, de Soufien Toubal, Samir Labidi, Borhen Bsaies et Khlaled Chouket. Et aucune femme