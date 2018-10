Le CNOT appelle à mettre fin aux abus de la FTF

Le Comité national olympique tunisien (CNOT) a, dans un communiqué rendu public, appelé le ministère des affaires de la Jeunesse et des Sports en tant qu'autorité de tutelle des structures sportives à « intervenir d'urgence afin de faire respecter la loi et mettre fin aux abus de la Fédération tunisienne de football (FTF) ».

Le Comité olympique tunisien a indiqué qu'il informerait le Comité international olympique, la Fédération internationale de football et la Confédération africaine de football (CAF) de « ces violations afin de mettre fin au chaos qui menace la scène sportive tunisienne ».

« Les amendements aux statuts de la Fédération tunisienne de football lors de son assemblée extraordinaire du 24 août 2018 sur la base desquels a été prise la décision de dissolution du comité directeur élu de la JS Kairouan sont nuls et non avenus en raison du dépassement par la FTF de son champ de compétence qui lui a été délégué par le ministère », a indiqué le communiqué.

Le CNOT estime que la décision de dissolution du comité directeur élu de la JS Kairouan présidé par Hafidh Allani « est nul étant l’émanation d'une autorité non compétente et non qualifiée juridiquement, ceci par souci de préservation de l'indépendance de l'association et de son comité directeur élu, seul représentant légitime ».

Le communiqué fait suite à la plainte déposée par la direction élue de la JS Kairouan, dirigée par Hafidh Allani, et à la décision de la Commission indépendante de la Fédération tunisienne de football de le dissoudre, de nommer un comité directeur provisoire et de tenir une assemblée électorale le 26 octobre, et se base selon le CNOT sur des pétitions formulées par la fédération tunisienne de handball et la fédération de basket-ball auxquelles est affiliée l'association aghlabide.