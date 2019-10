« Le contrebandier » élu à Kasserine renonce à la contrebande!

Mohamed Salah Ltifi, plus connu sous le sobriquet de « Stayech », élu dans la circonscription de Kasserine à l’issue des élections législatives du 6 octobre, a reconnu dans une interview accordée à Mosaïque FM, qu’il a travaillé dans la contrebande des moutons, vêtements usés etc. pendant sa jeunesse et qu’il a renoncé à ce domaine pour se tourner vers le commerce et l’agriculture. Il a souligné qu’il considère la contrebande des armes et des drogues comme un crime très grave.

Mohamed Salah Ltifi a indiqué qu’il gère de nombreux projets dans plusieurs domaines actuellement et qu’il a été victime d’une campagne de dénigrement, considérant que cela fait partie des tiraillements politiques.

Sur un autre, le nouveau député a affirmé qu’il avait soutenu Nidaa Tounes lors des élections de 2014 et qu’il a rejoint récemment Parti socialiste destourien.

Par ailleurs, Mohamed Salah Ltifi a souligné que son prévoit la légalisation de la contrebande et la création d’un marché libre et d’une zone de libre-échange à Kasserine, conformément aux aspirations des habitants de la région. Il a promis d’être la "voix des pauvres" à l’Assemblée et a appelé les autres députés à coopérer pour l’intérêt du pays.

Vidéo : https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-regional-tunisie/620439/un-nouveau-depute-j-ai-renonce-a-la-contrebande