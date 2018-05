Le cri de cœur de la mère d’un jeune handicapé

On a beau crier sur tous les toits que les personnes handicapées jouissent de tous leurs droits et que la discrimination positive leur est profitable notamment dans l’emploi. Mais, ni la constitution ni les autres textes de loi ne suffisent pour leur garantir ces droits, parce qu’ils ne sont pas contraignants. Car la société tunisienne est toujours rétive à leur égard et c’est elle qui les rend handicapés. L’accès à l’emploi, notamment est un chemin semé d’embuches et il n’est nullement garanti.

A preuve, ce cri de cœur de la mère d’un jeune handicapé, pourtant diplômé, qui évoque, dans un statut publié sur sa page Facebook, une injustice qu’elle a ressentie concernant son fils qui a « a un problème de mobilité, se déplaçant sur un fauteuil roulant. Il vient de subir des comportements stigmatisants de la part de quelques responsables tunisiens.

Mon fils vient de postuler à un centre d’appel qui a refusé sa candidature sous prétexte de profil non conforme. Après plusieurs tentatives pour avoir les résultats de ces tests, ils ne lui répondent pas, ne le rappellent même pas alors, qu'en plus, il les avait informé de sa mobilité réduite avant de passer ses tests d'entretiens.

Après cette première déception, il a postulé dans un autre centre d'appel. Ce qui est choquant, c’est qu'un scénario similaire est survenu. Cette fois-ci, il a été accepté, mais a été prévenu qu'il ne devait pas se présenter au travail avant qu'on ne le rappelle, sous prétexte qu’il devait attendre jusqu’à ce que leur ascenseur soit fonctionnel ! Bien entendu, ce coup de fil n'est jamais arrivé.

C’est quand même désolant que dans notre « chère Tunisie », jugée égalitaire, il faut encore se battre pour des choses qui relèvent de l’évidence sociale !

Au nom de tous les handicapés tunisiens, discriminés et marginalisés, voulant être effectifs, je revendique le respect de leur droit au travail, car leurs déficiences n'excluront jamais leurs compétences.

Il faut bien prendre des mesures vis à vis de ces actes discriminatoires ! Nous méritons tous d'avoir les mêmes chances, au travail et ailleurs, que nous soyons handicapés ou pas.

J'écris ceci non parce que mon fils fait partie de cette minorité qui, malheureusement, reste toujours lésée, mais pour assurer une cohésion sociale où elle sera parfaitement intégrée ».

Puisse son cri être entendu par le ministre des affaires sociales et les organisations de la société civile ainsi que les médias.