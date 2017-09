La chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de la Manouba a condamné le médecin cyber activiste, Sahbi Amri à un an et huit mois de prison avec sursis pour ses publications diffamatoires sur sa page Facebook à l’égard du président de la république et d’autres personnes.

Il est à rappeler que Sahbi Amri a été arrêté à la veille de l’Aid avant d’être libéré le 7 septembre.