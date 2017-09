Juste après le but d’égalisation d’Anis Badri contre le Congo, le jeune Dhia Maallaoui , 18 ans, a eu un malaise consécutif à une forte joie. Son cœur n’a pas résisté et a flanché et il a été malheureusement emporté par une foudroyante crise.

Dhia Maallaoui qui est un élève en classe terminale est un jeune footballeur au club de Maali Sejnane de la ligue de Bizerte.

Que Dieu ait son âme