Le député Hassen Laamari confirme « l'hypothèse du complot »

L’invité de l’émission ‘’Ness Nessma’’ de mardi 2 juillet 2019, le député Hassan Laamari du Bloc Nidaa Tounes a fait savoir que 20 députés étaient présents à l’ARP, jeudi dernier, lorsque trois actions terroristes ont secoué Tunis, coïncidant avec le malaise dont le président de la République Béji Caïd Essebsi a été victime.

Hassan Laamari a assuré que, coïncidant avec ces derniers événements, la députée de Tahya Tounes Hager Ben Cheikh Ahmed l’a informé que des efforts ont été déployés pour former une délégation pour rendre visite au président de l’Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ennaceur, à son domicile pour s’assurer de son état de santé.

L’invité a confirmé que la demande de Hager Ben Cheikh Ahmed de former une délégation pour se rendre au domicile de Mohamed Ennaceur était la proposition du député Sahbi Ben Fraj. ‘’Nous avons appris que Mohamed Ennaceur est actuellement cloué au lit. Une délégation lui rendra visite pour s’assurer de son état de santé. Un vide constitutionnel pourra avoir lieu’’, a-t-elle expliqué.

Le député a ajouté que Hager Ben Cheikh Ahmed lui a demandé de présenter la proposition aux membres de Nidaa Tounes, soulignant qu'il y a eu une autre réunion dans le bureau du vice-président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Abdelfattah Mourou des députés d’Ennahdha pour discuter de l’état de santé de Mohammed Ennaceur.

Le député a, également, révélé qu’il y a eu une invitation à tenir une réunion d'urgence à l’ARP, cependant, le chef de cabinet du président de l'Assemblée des représentants du peuple, Hamdi Guezguez a refusé de tenir la réunion et les a informés que Mohamed Ennaceur était en route vers Parlement.

Ammari a indiqué que les députés, la majorité d’entre eux, ont déclaré que le Parlement est la source du pouvoir, évoquant un vide constitutionnel.

‘’Chaque député avait entre les mains sa propre constitution’’, at-il déploré.

Vidéo : https://www.nessma.tv/fr/nationale/actu/hassan-ammari-revele-les-coulisses-de-l-arp-qui-ont-coincide-avec-le-malaise-de-bce/146999

Source : site Nessma Tv