Le député de Nidaa Tounes Mongi Harbaoui annonce, dans un statut publié sur sa page Facebook, « des années de vaches maigres ». « La vérité est amère et la réalité fait peur » écrit-il. « Qui en responsable ? Tous à des degrés divers », répond-il. « La crise est suffocante et la situation est catastrophique et on ne doit pas cacher la vérité au peuple. Les finances publiques sont au bord de la faillite et c’est l’Etat qui est en faillite…Il est temps de tout changer en même temps pour juguler cette hémorragie et cette détérioration accélérée de l’économie nationale ».

Harbaoui qui interpelle le peuple tunisien, les partis politiques, les organisations et tous les acteurs de la vie publique set notamment ses collègues de l’ARP, considère que « la situation est très grave ». Il propose « un dialogue national spécialisé loin de la politique politicienne et du populisme abject. Un dialogue qui réunit le meilleurs experts tunisiens dans le domaine de l’économie et de finances sous la bannière du drapeau national pour réfléchir à des solutions rapides avant la faillite de l’Etat.»