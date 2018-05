Le feuilleton Document Carthage 2 connaîtra-t-il  son épilogue aujourd’hui ?

Les signataires du Document de Carthage se réuniront ce matin sous la présidence du président de la république Béji Caid Essebsi pour adopter le texte final de Carthage 2 élaboré les experts. Ce sera probablement le dernier épisode d’un feuilleton qui a tenu en haleine le monde politique. Un feuilleton de mauvais, avions-nous déjà écrit.

Au cours de leur dernière réunion, les experts se sont divisés sur la question du gouvernement. L’UGTT, Nidaa Tounes, l’UNFT et l’UPL, étaient pour le départ du gouvernement et son remplacement par un autre, alors qu’Ennahdha, l’UTICA, l’UNAT et Al Massar étaient pour le maintien de Youssef Chahed préférant laisser le dernier mot au chef de l’Etat, se sont divisés sur la question du changement du gouvernement Youssef Chahed.

Hier Béji Caid Essebsi s’est entretenu avec Youssef Chahed sur la situation générale du pays et a reçu le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi. Rien n’a filtré sur cette rencontre.

Trois scénarios peuvent se présenter si Youssef Chahed au cas où il serait démis de ses fonctions à la tête de la présidence du gouvernement. La démission, volontaire, de Youssef Chahed reste le premier scénario envisagé, a-t-elle estimé, soulignant que cela entraînera une nouvelle composition gouvernementale.

Il pourrait également solliciter la confiance de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) comme l’avait fait l’ancien chef du gouvernement, Habib Essid en 2016.

Le troisième scénario probable est celui de la signature par le tiers des députés d’une motion de censure contre le gouvernement qui doit être par la suite adoptée à la majorité absolue.