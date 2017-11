Le front parlementaire « est un putsch contre les choix du président de la république »

« La formation d’un Front parlementaire centriste et progressiste est un putsch contre les choix du président de la République. Elle a pour dessein d’éparpiller les groupes parlementaires qui appuient le gouvernement d’union nationale », a estimé vendredi le porte-parole du Mouvement Nidaa Tounes, Mongi Harbaoui.

« Ce nouveau Front cherche à saper les choix du chef de l’Etat visant à instaurer la paix sociale et à garantir la pérennité de l’Etat, à l’abri de toute crise profonde », a-t-il déclaré à l’agence TAP.

« Au cas où le Front centriste et progressiste serait annoncé officiellement, toute décision au sujet des députés du Mouvement Nidaa Tounes ayant adhéré à ce front sera prise dans un cadre institutionnel », a-t-il indiqué.

Quarante-trois élus à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) apparentant aux différents groupes parlementaires ont annoncé, jeudi, la constitution d’un nouveau front parlementaire “centriste et progressiste”.

Composé de députés des blocs du mouvement Projet de la Tunisie, d’Afek Tounes, de Nidaa Tounes, du groupe national et de députés indépendants, ce Front sera officiellement annoncé lundi 13 novembre 2017 en plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, selon une déclaration publiée par le Front.

Dans sa déclaration rendue publique jeudi, le Front parlementaire centriste et progressiste a affirmé que la création de ce front intervient à la suite d’une analyse approfondie de la conjoncture politique et du paysage parlementaire marqué par un flagrant déséquilibre généré par les élections de 2014.

« Le Front va œuvrer à rétablir l’équilibre parlementaire et à unifier les visions et les positions pour conférer l’efficacité requise à l’action du parlement et des instances constitutionnelles et mener à terme le processus de construction des institutions de la deuxième République « , lit-on dans la même déclaration.