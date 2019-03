Le Manager organise la 4ème édition des Trophées des Femmes Entrepreneures de Tunisie

Le Manager, en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, organisent vendredi, 3 avril 2019 à l'hôtel Mövenpick, les Berges du Lac, la quatrième édition des trophées des Femmes Entrepreneures.

La cérémonie couronnera cinq femmes entrepreneures évoluant dans les cinq principaux secteurs: Culture, TIC et Services, Agrobusiness, Artisanat, et Industrie. Le jury décidera qui sera la lauréate pour chaque catégorie.

Chacune recevra un trophée et gagnera un chèque délivré par une entreprise sponsor. Une entrepreneure parmi les cinq lauréates sera sélectionnée pour le grand titre de Femme Entrepreneure de l’Année 2018.

Cette action vise à faire connaître le dynamisme des entrepreneures et à susciter de nouvelles vocations de création d’entreprises.

Le prix se base sur un appel à candidature qui s’est déroulé entre le 1er décembre et le 15 février.

Les critères d’évaluation des projets soumis sont évalués selon cinq critères: l’innovation, la créativité et l’originalité du projet, ainsi que son impact sur son environnement économique et social, la pérennité de l’entreprise et sa capacité à être socialement responsable et à respecter l’environnement.

Cette quatrième édition sera marquée par un nouveau partenariat avec le réseau Euro-Mediterranean Economists Association dont la portée et les projets seront précisés lors de l’événement