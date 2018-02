Le Mini Marathon Run For Health : Une belle réussite

Le Dimanche 11 février a eu lieu la 3ème édition du Mini Marathon Jardins D'El Menzah,la pluie s’étant invitée sans pour autant décourager les 1000 participants venu du grand Tunis et des Gouvernorats du Kef,de Monastir et de Mahdia.

"Run For Health " a été choisi comme slogan de la troisième édition , afin de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux bienfaits du sport et au respect de l’environnement.

L'évènement c'est articulé autour de 3 catégories de courses afin de faire plaisir à tous les participants.

Ont été récompensé dans chaque catégorie:

Trophée Kids Garçon : de 6 à 10 ans (1,1 km).

Medaille d’ or : Dossard N° 55 Mokrani salim 4 mn 30 s

Medaille d’argent : Dossard N° 29 Hamdi aziz 4 mn 45 s

Medaille de Bronze : Dossard N° 52 Ben arfa hamdi 5 mn 5 s

Trophée Kids Fille : de 6 à 10 ans (1,1 km).

Medaille d’ or: Dossard N° 40 Ben ali chaima 5 mn 30 s

Medaille d’argent : Dossard N° 19 cherni farah 5 mn 57 s

Medaille de Bronze : Dossard N° 20 Abdelkefi Nour 6 mn 07 s

Trophée Junior Garçon : de 11 à 16 ans (2,2 km).

Medaille d’ or : Dossard N° 325 Mohamed Mehdi 9 mn 50 s

Medaille d’argent : Dossard N° 301 Mohamed Amine Jellassi 9 mn 59 s

Medaille de Bronze : Dossard N° 320 khenissi Mohamed 6 mn 07 s

Trophée Junior Fille : de 11 à 16 ans (2,2 km).

Medaille d’ or : Dossard N° 325 Gusmi oumayma 13 mn 30 s

Medaille d’argent : Dossard N° 301 Rahmani Waad 13 mn 59 s

Medaille de Bronze : Dossard N° 320 Gharbi Nour El houda 14 mn 07 s

Trophée Sénior Femme : 17 ans et plus (5,5 km).

Medaille d’ or : Dossard N° 628 Meriem Msallmi 29 mn 30 s

Medaille d’argent : Dossard N° 603 bouchnak Amani 30 mn 15 s

Medaille de Bronze : Dossard N° 603 Zaidi hela 32 mn 07 s

Trophée Sénior Homme : 17 ans et plus (5,5 km).

Medaille d’ or : Dossard N° 606 Garbi Seifeddine 18 mn 30 s

Medaille d’argent : Dossard N° 620 Saihi Hatem 18 mn 45 s

Medaille de Bronze : Dossard N° 767 Nguir Mohamed ahmed 18 mn 55 s

Cette édition a été marquée par la présence de l’ancien footballeur international « Khaled Mouelhi », d'un coach sportif qui a assuré l’échauffement des coureurs ainsi qu'un accompagnement musical tout au long de l'événement.

Enfin, ne les oublions pas ! 50 bénévoles à part les membres de l'association citoyenne des jardins d 'El Menzah et Key club Ariana ont contribué à la réussite de cette édition.

Comme à l’accoutumée Garde nationale et protection civile ont été fortement déployés pour assurer la bonne organisation et la sécurité de l'événement.

Rendez-vous l 'année prochaine pour la 4éme édition !

Communiqué de presse