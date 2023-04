Le Palais Bayrem et Chef Foued Frini s'associent pour sublimer la cuisine tunisienne authentique

Le Palais Bayrem, joyau architectural du 18ème siècle restauré avec ses décors d’origine et réhabilité en hôtel de charme 5 étoiles au cœur de la Médina de Tunis, est fier d'annoncer sa collaboration avec le Chef Foued Frini, renommé pour son savoir-faire culinaire et sa créativité.

Cette nouvelle collaboration vise à sublimer la gastronomie tunisienne, en proposant une nouvelle carte du restaurant « Al Makhzen » qui valorisera la cuisine traditionnelle authentique tunisoise et celle du terroir des régions du nord au sud de la Tunisie. Cette carte sera dévoilée à l'occasion des grands événements que l’hôtel abritera et s’adaptera au mois de Ramadan, offrant aux convives un voyage culinaire à travers une plongée dans les origines, le savoir-vivre et les arts de la table tunisiens.

Le Chef Foued Frini apportera son expertise en qualité de conseiller culinaire pour créer une carte riche en saveurs, alliant tradition et gastronomie. Cette collaboration permettra également au Palais Bayrem de proposer une offre gastronomique de qualité, qui mettra en avant les produits locaux et de saison.

Le chef Frini, spécialiste des cuisines du monde, a lancé son propre concept de restaurant gastronomique et a été le concepteur de menus et cartes de restaurants réputés de la place. Il a également lancé des émissions culinaires sur RTCI et s'est spécialisé dans la cuisine tunisienne du terroir. Frini parcourt la Tunisie du Nord au Sud et d'Est en Ouest pour compiler les savoir-faire ancestraux et dresser un répertoire vivant des produits et des recettes du terroir.

Le Palais Bayrem pour sa part est un lieu d'exception, où l'histoire et la modernité se marient parfaitement pour offrir une expérience immersive unique au cœur de la Médina de Tunis. Cette nouvelle collaboration exprime une vision commune de l'authenticité et un engagement pour préserver la mémoire collective à travers notamment la gastronomie.

En les faisant voyager à travers les saveurs et les arômes de la cuisine du terroir proposée par le restaurant « Al Makhzen », les clients dégusteront chaque plat comme une invitation à découvrir la richesse de la gastronomie locale, tout en rendant hommage aux traditions culinaires tunisiennes d’antan.

Nous invitons les amateurs de bonne cuisine à découvrir cette nouvelle offre culinaire et à vivre une expérience inoubliable au cœur de la Médina de Tunis.

Le restaurant Al Makhzen est ouvert de 12h à Minuit

Pour toute réservation :

Téléphone : + 216 31 393 393

Email : reservation@palaisbayram.com Site web : www.palaisbayrem.com

Facebook – Instagram