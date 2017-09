« Le parlement doit accompagner les efforts gouvernementaux de réforme en Tunisie », selon le commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn. Il a mis en évidence le rôle que peut assurer aujourd’hui, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans ce sens.

L’UE, a-t-il fait observer, considère que la position de la Tunisie dans son environnement africain l’habilite à assurer un rôle d’avant-garde dans le développement des relations de voisinage et la consolidation de la coopération avec les pays de la rive sud de la Méditerranée.

Reçu par le président de l’ARP Mohammed Ennaceur, le responsable européen a mis l’accent sur la nécessité, pour le parlement tunisien, de contribuer aux efforts de changement déployés par le gouvernement tunisien.

Mohamed Ennaceur a mis l’accent, à cette occasion, sur le soutien continu de l’UE à la Tunisie, relevant que la réussite du processus démocratique nécessite l’impulsion du développement économique et la réalisation de réformes sociales qui répondent au mieux aux attentes pressantes et légitimes des Tunisiens.

Auparavant, Johannes Hahn s’était entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui. Il a mis l’accent sur le besoin de définir une feuille de route fixant les secteurs prioritaires de la coopération tuniso-européenne et de travailler à la relance de l’économie tunisienne pour booster le climat des affaires et promouvoir l’emploi. « Nous avons, pour ce faire, besoin de la contribution de tous les acteurs tunisiens, syndicats, gouvernement et société civile, et d’avoir une certaine pression positive pour atteindre nos objectifs », a-t-il recommandé.