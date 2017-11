Le Parti destourien présentera des jeunes aux municipales

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a indiqué que son parti s’attèle à former de jeunes compétences à travers l’académie politique relevant du PDL pour les proposer aux postes de responsabilité et sur les listes électorales, voire à la direction du parti.

A l’ouverture, dimanche, à Tunis, de la 2e session de l’académie politique 2017-2018 baptisée « Session du leader Habib Bourguiba », Moussi a indiqué que le parti aspire, par cette initiative, à former une nouvelle classe politique et attribuer aux jeunes la place qu’ils méritent.

« Le PDL fait le pari aujourd’hui de passer le flambeau aux jeunes, qui représentent le présent et l’avenir, pour construire la nouvelle Tunisie », a-t-elle souligné, relevant que son parti est conscient de la « forte réticence » des jeunes à l’égard des activités politiques, de l’adhésion à un parti ou encore de la pratique du vote.

Le pourcentage d’adhésion des jeunes aux partis politiques ne dépasse pas 2,7% alors qu’ils représentent 60% de la population électorale, a-t-elle précisé.

De son côté, le directeur de l’académie du PDL, Thameur Saâd, a fait savoir que cette structure revêt un caractère consultatif qui a pour mission de former les jeunes et les cadres du parti dans les différents domaines politique, social, économique et de la communication sur une période d’une année.

L’objectif principal de l’académie politique est d’enrichir les référentiels du parti, renouveler la classe politique et former de nouveaux dirigeants politiques, a-t-il souligné.